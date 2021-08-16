Смерть Герда Мюллера, каратэ исключили из Олимпийских игр: новости спорта 15 августа

В воскресенье, 15 августа, произошло немало событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Умер Герд Мюллер – легендарный футболист Баварии

Футбольный мир потерял еще одну легенду – Герда Мюллера. Об этом сообщила мюнхенская Бавария.

Смотрите также Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Сердце немецкого нападающего остановилось утром 15 августа. Герд долго страдал болезнью Альцгеймера. Последние несколько месяцев Мюллер провел в реанимации. Жена футболиста отмечала, что Герд пытался бороться за свою жизнь, но болезнь взяла верх над легендой мюнхенского клуба.

Герд Мюллер за свою карьеру стал настоящей легендой Баварии и навсегда вписал свою фамилию в историю клуба и всего немецкого футбола.

Форвард сыграл в футболке клуба из Мюнхена в Бундеслиге 427 матчей, в которых отметился 365 голами.

Результативных действий Герду хватало и в футболке национальной команды Германии – 62 поединка и 68 голов.

Становился чемпионом мира в 1974 году. Следует вспомнить и его победный гол в финале в ворота Нидерландов. В решающем поединке Мюллер стал лучшим игроком матча.

Со сборной праздновал победу на чемпионате Европы 1972 года. Также трижды становился победителем Кубка европейских чемпионов.

После завершения карьеры остался работать в Баварии.

С Олимпиады-2024 исключили каратэ

Организационный комитет Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, принял решение об исключении каратэ с программы главных соревнований четырехлетия.

Каратисты впервые боролись за медали на прошлых Играх в Токио, но успешный опыт не убедил организаторов Парижа-2024 сохранить каратэ в олимпийской программе.

На Играх-2020 эта дисциплина принесла Украине две медали: "серебро" Анжелики Терлюги и "бронзу" Станислава Горуны.

Также Оргкомитет принял решение о невключении в программу Игр бейсбола и софтбола. Зато на Олимпиаде появится "по истине древний и по-настоящему традиционный" для древней Греции вид спорта – брейкданс.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Пидручный и Джима попали в топ-5 шоу-гонки в Висбадене

В немецком Висбадене завершилась традиционная шоу-гонка City-Biathlon. Украинец Дмитрий Пидручный определенное время лидировал и боролся за победу, однако не смог забежать в призы, финишировав на 5 месте.

В свою очередь украинка Юлия Джима, которая в квалификации стала седьмой, начала финал неудачно, несколько раз ей пришлось заходить в штрафную. Во второй части гонки 30-летняя украинка собралась и после последней стрельбы, которую отработала идеально, поднялась на четвертое место и в итоге удержала его.

Сборная Украины 17 августа получит нового тренера

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Александр Петраков, поскольку Сергей Ребров не смог разорвать контракт с Аль-Айном и продолжит тренировать арабский клуб.

О назначении коуча будет официально объявлено 17 августа. Ассистентом Петракова будет Андрей Анненков, который работал его помощником в молодежной сборной Украины.

УАФ также предлагала стать консультантом национальной команды итальянцу Мауро Тассотти, который трудился в предыдущем тренерском штабе "сине-желтых", но тот отказался.