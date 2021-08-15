Карате было важным для Украины

Там заявили, что это решение является окончательным и пересмотру не подлежит.

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Каратисты впервые боролись за медали на прошлых Играх в Токио, но успешный опыт не убедил организаторов Парижа-2024 сохранить карате в олимпийской программе.

На Играх-2020 эта дисциплина принесла Украине две медали: "серебро" Анжелики Терлюгии "бронзу" Станислава Горуны.

Также Оргкомитет принял решение о невключении в программу Игр бейсбола и софтбола. Взамен на Олимпиаде появится "поистине древний и по-настоящему традиционный" для древней Греции вид спорта – брейкданс.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.