Норвежец Йоханнес Бё провел практически идеальную гонку. В скорости на дистанции ему не было равных, а в самые ответственные моменты – и на стрельбе.
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Пидручный на последнюю стрельбу пришел вторым, но использовал на ней сразу три запасных патрона и пропустил вперед нескольких соперников. А на выходе из рубежа Дмитрий вслед за немцем Романом Рейесом не вписался в поворот и упал, влетев в рекламный борд.
В отличие от женской гонки, падений у мужчин было несколько. Больше всего не повезло старшему брату победителя гонки – Тарьей Бё, он не удержался на ногах дважды. Причем второй раз фиаско произошло на последнем круге, когда он бежал к серебряной награде.
Падение Тарьей оказалось достаточно жестким: он потерял сразу два лыжероллера и упал на асфальт, до крови повредив колени и локти, после чего не смог продолжить гонку и был вынужден сойти с дистанции.
Результаты гонки
- Йоханнес Бё 32.01,5
- Карим Халили +16,4
- Лукас Хофер +22,7
- Роман Рейес +29,7
- Дмитрий Пидручный +42,2
Джима стала четвертой
Украинка Юлия Джима, которая в квалификации стала седьмой, начала финал неудачно, несколько раз ей пришлось заходить в штрафную.
Во второй части гонки 30-летняя украинка собралась и после последней стрельбы, которую отработала идеально, поднялась на четвертое место и в итоге удержала его.
Победу одержала итальянка Доротея Вирер, которая на финишном круге не оставила шансов француженке Жюль Симон – триумфатору прошлогодней гонки в Висбадене. Замкнула тройку призеров чешка Маркета Давыдова.
Результаты гонки
- Доротея Вирер 30: 46.8;
- Жулия Симон +38.6
- Маркета Давидова 1:14.9
- Юлия Джима 1:47.4