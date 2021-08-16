Помер Герд Мюллер – легендарний футболіст Баварії

Футбольний світ втратив ще одну легенду – Герда Мюллера. Про це повідомила мюнхенська Баварія.

Дивіться також Чи зможе Мессі стати найкращим бомбардиром чемпіонату Франції

Серце німецького нападника зупинилось вранці 15 серпня. Герд довго страждав хворобою Альцгеймера. Останні декілька місяців Мюллер пробув у реанімації. Жінка футболіста зазначала, що Герд намагався боротись за своє життя, але хвороба взяла гору над легендою мюнхенського клубу.

Герд Мюллер за свою кар'єру став справжньою легендою Баварії та назавжди вписав своє прізвище у історію клубу та уього німецького футболу.

Форвард відіграв у футболці клубу з Мюнхена у Бундеслізі 427 матчів, у яких відзначився 365 голами.

Результативних дій Герду вистачало і у футболці національної команди Німеччини – 62 поєдинки та 68 голів.

Ставав чемпіоном світу у 1974 році. Слід пригадати і його переможний гол у фіналі у ворота Нідерландів. У вирішальному поєдинку Мюллер став найкращим гравцем матчу.

Зі збірною святкував перемогу на чемпіонаті Європи 1972 року. Також тричі ставав переможцем Кубка європейських чемпіонів.

Після завершення кар'єри залишився працювати у Баварії.

З Олімпіади-2024 виключили карате

Організаційний комітет Олімпійських ігор 2024 року, які пройдуть в Парижі, прийняв рішення про виключення карате з програми головних змагань чотириріччя.

Каратисти вперше боролися за медалі на минулих Іграх в Токіо, але успішний досвід не переконав організаторів Парижа-2024 зберегти карате в олімпійській програмі.

На Іграх-2020 ця дисципліна принесла Україні дві медалі: "срібло" Анжеліки Терлюги і "бронзу" Станіслава Горуни.

Також Оргкомітет прийняв рішення про невключення в програму Ігор бейсболу та софтболу. Зате на Олімпіаді з'явиться "по істині древній і по-справжньому традиційний" для древньої Греції вид спорту – брейкданс.

Олімпіада в Парижі повинна пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Підручний та Джима потрапили у топ-5 шоу-гонки у Вісбадені

У німецькому Вісбадені завершилася традиційна шоу-гонка City-Biathlon. Українець Дмитро Підручний певний час лідирував і боровся за перемогу, однак не зміг забігти в призи, фінішувавши на 5 місці.

У свою чергу українка Юлія Джима, яка в кваліфікації стала сьомою, почала фінал невдало, кілька разів їй довелося заходити в штрафну зону. У другій частині гонки 30-річна українка зібралася і після останньої стрільби, яку відпрацювала ідеально, піднялася на четверте місце і в підсумку втримала його.

Збірна України 17 серпня отримає нового тренера

Новим головним тренером збірної України з футболу стане Олександр Петраков, оскільки Сергій Ребров не зміг розірвати контракт з Аль-Айном і продовжить тренувати арабський клуб.

Про призначення коуча буде офіційно оголошено 17 серпня. Асистентом Петракова буде Андрій Анненков, який працював його помічником у молодіжній збірній України.

УАФ також пропонувала стати консультантом національної команди італійцю Мауро Тассотті, який трудився в попередньому тренерському штабі "синьо-жовтих", але той відмовився.