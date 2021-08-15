Футбольный мир скорбит
Футбольный мир потерял еще одну легенду – Герда Мюллера. Об этом сообщила Бавария.
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Сердце немецкого нападающего остановилось утром 15 августа. Герд долго страдал болезнью Альцгеймера. Последние несколько месяцев Мюллер пробыл в реанимации. Жена футболиста отметила, что Герд пытался бороться за свою жизнь, но болезнь взяла верх над легендой мюнхенского клуба.
3 ноября "Бомбардиру", так его называли фанаты, должно было исполниться 76 лет.
Что известно про Герда Мюллера
- Герд Мюллер за свою карьеру стал настоящей легендой Баварии и навсегда вписал свою фамилию в историю клуба и в немецкий футбол.
- Форвард отыграл в футболке клуба из Мюнхена в Бундеслиге 427 матчей, в которых отметился 365 голами.
- Результативных действий Герду хватало и в футболке национальной команды Германии – 62 поединка и 68 голов.
- Становился чемпионом мира в 1974 году. Следует вспомнить и его победный гол в финале в ворота Нидерландов. В решающем поединке Мюллер стал лучшим игроком матча.
- Со сборной праздновал победу на чемпионате Европы 1972 года. Также трижды становился победителем Кубка европейских чемпионов.
- После завершения карьеры остался работать в Баварии.