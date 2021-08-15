Футбольный мир скорбит

Футбольный мир потерял еще одну легенду – Герда Мюллера. Об этом сообщила Бавария.

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Сердце немецкого нападающего остановилось утром 15 августа. Герд долго страдал болезнью Альцгеймера. Последние несколько месяцев Мюллер пробыл в реанимации. Жена футболиста отметила, что Герд пытался бороться за свою жизнь, но болезнь взяла верх над легендой мюнхенского клуба.

3 ноября "Бомбардиру", так его называли фанаты, должно было исполниться 76 лет.

Что известно про Герда Мюллера