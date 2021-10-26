Объявлен состав сборной Украины на матчи в ноябре

Тренерский штаб сборной Украины по футболу огласил список игроков, которые вызваны на матчи в ноябре. В списке 25 футболистов. Еще 8 игроков находятся в резервном списке.

Наибольшее внимание привлекает возвращение в ряды "сине-желтых" полузащитника Руслана Малиновского. Вызов в сборную также получили Виктор Коваленко и Денис Гармаш. В УАФ отметили, что причина в том, что они "привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах".

Есть в списке и Александр Зинченко, который матчи в октябре пропускал из-за повреждений. Как и Тарас Качараба.

Начнет сбор сборная Украины 8 ноября в Киеве. А на следующий день вылетит в Одессу, где 11 ноября проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях, в городе Зеница, против сборной Боснии и Герцеговины.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хем, Англия), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбык (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер), Денис Гармаш (Динамо).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал, Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Игорь Харатин (Легия, Польша), Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Свитолина рассталась со своим тренером

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина решила расстаться со своим тренером. Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с Эндрю Беттлсом.

27-летняя Свитолина сообщила, что расстается с тренером по обоюдному согласию. С Беттлсом украинка сотрудничала 5 лет и получила 11 титулов.

Долгое время Беттлс был спарринг-партнером Свитолиной. В октябре 2018 года украинка прекратила сотрудничество с Ником Савиано, с которым тренировалась только месяц.

В ноябре того же года Элина объявила, что ее главным тренером будет Беттлс. Через год теннисистка анонсировала появление новых специалистов в своей команде, но не стала называть фамилии.

Украина разгромила Россию в финале чемпионата Европы среди баскетболистов с нарушением слуха

Мужская сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу среди спортсменов с нарушением слуха. Турнир состоялся в итальянском городе Пескара.

В финале сборная Украины обыграла представителей России и завоевала "золото". Матч закончился со счетом 60:44.

Интересно, что на групповой стадии Украина потерпела поражение только от россиян. Представители РФ вышли в плей-офф с первого места в группе B, Украина тогда была второй.

В четвертьфинале украинцы победили хозяев чемпионата Италию, а в полуфинале одолели команду Израиля. В турнире участвовали 10 команд.

Магучих удивила заявлением об отстранении российских атлетов

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава Магучих рассказала о знакомстве с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, а также прокомментировала отстранение российских легкоатлетов.

Магучих отказалась комментировать наказание для российских спортсменов.

Как я отношусь к решению отстранить российских легкоатлетов? Я, честно, не хочу лезть. Нейтрально, скажем так. Есть свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, как ты к этому относишься, потому что ты не в этой среде. Я живу здесь, я не знаю всех нюансов, всей ситуации,

– сказала она.

Скандал с Магучих из-за совместного фото с Ласицкене