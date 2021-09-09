Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал прыжков в высоту Бриллиантовой лиги в Цюрихе. В финале была ожесточенная борьба, в которой Магучих прыгнула на 2,03 метра. Но заняла лишь второе место. Как и в финале Олимпиады-2020, она уступила россиянке Марии Ласицкене.

На Олимпиаде-2020 наибольшее внимание привлекла к себе фотография, на которой Ласицкене обнимает Магучих после награждения. Стоит отметить, что Ласицкене принадлежит к рядам российской армии, которая оккупировала Крым и ведет войну на Донбассе. Магучих официально тоже военнослужащая Вооруженных Сил Украины.

К теме Магучих прокомментировала фото с россиянкой на Олимпиаде и предложения сменить гражданство

После финала Бриллиантовой лиги спортсменки, которые вышли в финал, сделали совместное селфи. На нем запечатлены Камила Личвинко из Польши, австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Макдермотт, россиянка Мария Ласицкене и две украинки – Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. На этой фотографии россиянка стоит между двух украинок, обнимая за плечо Магучих. Фото в инстаграм выложила Элеанор Паттерсон.

Обновлено! Совместную фотографию спортсменки сделали по просьбе Камилы Личвинко (именно она на переднем плане и делает селфи). Польская спортсменка после этих соревнований объявила об окончании карьеры, поэтому хотела сфотографироваться со своими соперницами.



Совместное фото спортсменок в финале Бриллиантовой лиги с участием Ирины Геращенко, Марии Ласицкене и Ярославы Магучих / Фото instagram.com/eleanorpatterson

Элеанор Паттерсон также выложила и другие фотографии с Магучих из Цюриха (именно там состоялся финал Бриллиантовой лиги), на которых уже нет Ласицкене, но есть другие спортсменки.

Стоит отметить, что ни Магучих, ни Ласицкене эти фотографии у себя в инстаграме не выкладывали.