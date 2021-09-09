Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал прыжков в высоту Бриллиантовой лиги в Цюрихе. В финале была ожесточенная борьба, в которой Магучих прыгнула на 2,03 метра. Но заняла лишь второе место. Как и в финале Олимпиады-2020, она уступила россиянке Марии Ласицкене.
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После финала Бриллиантовой лиги спортсменки, которые вышли в финал, сделали совместное селфи. На нем запечатлены Камила Личвинко из Польши, австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Макдермотт, россиянка Мария Ласицкене и две украинки – Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. На этой фотографии россиянка стоит между двух украинок, обнимая за плечо Магучих. Фото в инстаграм выложила Элеанор Паттерсон.
Совместное фото спортсменок в финале Бриллиантовой лиги с участием Ирины Геращенко, Марии Ласицкене и Ярославы Магучих / Фото instagram.com/eleanorpatterson
Элеанор Паттерсон также выложила и другие фотографии с Магучих из Цюриха (именно там состоялся финал Бриллиантовой лиги), на которых уже нет Ласицкене, но есть другие спортсменки.
Стоит отметить, что ни Магучих, ни Ласицкене эти фотографии у себя в инстаграме не выкладывали.