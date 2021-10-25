Магучих отказалась комментировать наказания для российских спортсменов.

К слову Верность Украине: Магучих получала предложения сменить гражданство, но всем отказала

Как я отношусь к решению отстранить российских легкоатлетов? Я, честно, не хочу лезть. Нейтрально, скажем так. Есть свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, как ты к этому относишься, потому что ты не в этой среде. Я живу здесь, я не знаю всех нюансов, всей ситуации,

– сказала она.

Ярослава также рассказала, как познакомилась с Олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене, из-за фото с которой украинка попала в скандал в Украине.

"Мы с ней давно знакомы. Мы познакомились в 2018 году на этапе "Бриллиантовой лиги". Она была топовой спортсменкой, приезжала на старты. На 2019 год она выиграла 50 соревнований подряд. Естественно ее знали. Мы с ней познакомились на коммерциях, когда начали ездить с Татьяной Владимировной (тренер Магучих – ред.)", – рассказала Магучих.

Скандал с Магучих из-за общего фото с Ласицкене