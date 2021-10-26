Оголошено склад збірної України на матчі в листопаді

Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив список гравців, які викликані на матчі в листопаді. В списку 25 футболістів. Ще 8 гравців перебувають у резервному списку.

Найбільшу увагу привертає повернення до лав "синьо-жовтих" півзахисника Руслана Маліновського. Виклик до збірної також отримали Віктор Коваленко та Денис Гармаш. В УАФ зазначили, що причина в тому, що вони "привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах".

Є в списку й Олександр Зінченко, який матчі в жовтні пропускав через ушкодження. Як і Тарас Качараба.

Розпочне збір збірна України 8 листопада в Києві. А наступного дня вилетить до Одеси, де 11листопада проведе товариський поєдинок із командою Болгарії. Заключний матч у групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях, у місті Зениця, проти збірної Боснії та Герцеговини.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Ігор Харатін (Легія, Польща), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Світоліна розсталася зі своїм тренером

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила розстатися зі своїм тренером. Світоліна оголосила про припинення співпраці з Ендрю Беттлсом.

27-річна Світоліна повідомила, що розстається з тренером за обопільною згодою. Разом з Беттлсом українка співпрацювала 5 років та здобула 11 титулів.

Тривалий час Беттлс був спаринг-партнером Світоліної. У жовтні 2018 року українка припинила співпрацю з Ніком Савіано, з яким тренувалася тільки місяць.

У листопаді того ж року Еліна оголосила, що її головним тренером буде Беттлс. Через рік тенісистка анонсувала появу нових фахівців у своїй команді, але не стала називати прізвища.

Україна розгромила Росію у фіналі чемпіонату Європи серед баскетболістів із порушенням слуху

Чоловіча збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи з баскетболу серед спортсменів із порушенням слуху. Турнір відбувся в італійському місті Пескара.

У фіналі збірна України обіграла представників Росії та завоювала "золото". Матч закінчився з рахунком 60:44.

Цікаво, що на груповій стадії Україна зазнала поразки лише від росіян. Представникам РФ вийшли до плей-офф із першого місця в групі B, Україна тоді була другою.

У чвертьфіналі українці перемогли господарів чемпіонату Італію, а у півфіналі здолали команду Ізраїлю. У турнірі брали участь 10 команд.

Магучіх здивувала заявою про відсторонення російських атлетів

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх розповіла про знайомство з олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене, а також прокоментувала відсторонення російських легкоатлетів.

Магучіх відмовилася коментувати покарання для російських спортсменів.

Як я відношусь до рішення відсторонити російських легкоатлетів? Я, чесно, не хочу лізти. Нейтрально, скажімо так. Є свої плюси і мінуси. Не можна сказати, як ти до цього ставишся, тому що ти не в цьому середовищі. Я живу тут, я не знаю всіх нюансів, всієї ситуації,

– сказала вона.

Скандал з Магучіх за спільне фото з Ласіцкене