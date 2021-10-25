Наибольшее внимание привлекает возвращение в ряды "сине-желтых" полузащитника Руслана Малиновского.

Вызов в сборную также получили Виктор Коваленко и Денис Гармаш. В УАФ отметили, что причина в том, что они "привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах".

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Есть в списке и Александр Зинченко, матчи в октябре пропускал через повреждения. Как и Тарас Качараба.

Начнет сбор сборная Украины 8 ноября в Киеве. А на следующий день вылетит в Одессу, где 11 ноября проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Заключительный матч в группе D отбора ЧМ-2022 украинцы сыграют 16 ноября в гостях, в городе Зеница, против сборной Боснии и Герцеговины.

Состав сборной Украины