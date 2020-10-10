Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов охотится за Супрягой
Туринский "Ювентус" заинтересовался услугами нападающего "Динамо" Владислава Супряги. Украинец сможет показать себя во всей красе уже в ближайшем матче Лиги чемпионов, где киевляне на своем поле будет принимать итальянский гранд.
Супряга вошел в список интересов туринского "Ювентуса". Об этом сообщил Tuttosport.
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"Старая синьора" следит за футболистом, но пока не спешат делать официальные предложения по украинцу.
Супряга, который уже успел наделать шума во время трансферного окна в Украине, подписал новый контракт с киевским клубом. Владислав связал себя с "Динамо" долгосрочным соглашением. Новое соглашение нападающего рассчитано на 5 лет.
Боссы киевского клуба оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Хотя по данным Transfermarkt стоимость Владислава составляет 7 миллионов евро.
Что известно о продаже Супряги
- Информация о том, что Супряга интересует ряд клубов итальянской Серии А, появилась в начале августа. Кроме "Болоньи", в списке заинтересованных был римский "Лацио".
- Впоследствии об интересе "Болоньи" к Супряге начали говорить официально. Информация была подтверждена футбольным агентом и спортивным директором "Болоньи" Риккардо Бигоном.
- Сообщалось, что трансфер зависит от решения президента "Динамо" Игоря Суркиса. В то же время Суркис утверждал, что не получал конкретных предложений по Супряге.
- По одной из версий, на Супрягу рассчитывает наставник киевлян Мирча Луческу. Если "Динамо" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, то нападающий останется в Киеве.
- Также "Динамо" якобы готово отпустить Владислава, если найдет ему достойную замену.
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