Туринский "Ювентус" заинтересовался услугами нападающего "Динамо" Владислава Супряги. Украинец сможет показать себя во всей красе уже в ближайшем матче Лиги чемпионов, где киевляне на своем поле будет принимать итальянский гранд.

Супряга вошел в список интересов туринского "Ювентуса". Об этом сообщил Tuttosport.

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"Старая синьора" следит за футболистом, но пока не спешат делать официальные предложения по украинцу.

Супряга, который уже успел наделать шума во время трансферного окна в Украине, подписал новый контракт с киевским клубом. Владислав связал себя с "Динамо" долгосрочным соглашением. Новое соглашение нападающего рассчитано на 5 лет.

Боссы киевского клуба оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Хотя по данным Transfermarkt стоимость Владислава составляет 7 миллионов евро.

Что известно о продаже Супряги