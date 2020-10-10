Суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів полює за Супрягою
Туринський "Ювентус" зацікавився послугами нападника "Динамо" Владислава Супряги. Українець зможе показати себе у всій красі вже у найближчому матчі Ліги чемпіонів, де кияни на власному полі прийматимуть італійський гранд.
Супряга ввійшов до списку інтересів туринського "Ювентуса". Про це повідомив Tuttosport.
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"Стара синьйора" стежить за футболістом, але поки що не поспішають робити офіційні пропозиції щодо українця.
Супряга, який вже встиг наробити шуму під час трансферного вікна в Україні, підписав новий контракт з київським клубом. Владислав пов'язав себе з "Динамо" довгостроковою угодою. Нова угода нападника розрахована на 5 років.
Боси київського клубу оцінюють вартість футболіста у 20 мільйонів євро. Хоча за даними Transfermarkt вартість Владислава складає 7 мільйонів євро.
Що відомо про продаж Супряги
- Інформація про те, що Супряга цікавить ряд клубів італійської Серії А, з'явилася на початку серпня. Окрім "Болоньї", у списку зацікавлених був римський "Лаціо".
- Згодом про інтерес "Болоньї" до Супряги почали говорити офіційно. Інформація була підтверджена футбольним агентом та спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном.
- Повідомлялося, що трансфер залежить від рішення президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Водночас Суркіс стверджував, що не отримував конкретних пропозицій по Супрязі.
- За однією з версій, на Супрягу розраховує наставник киян Мірча Луческу. Якщо "Динамо" пройде у груповий етап Ліги чемпіонів, то нападник залишиться у Києві.
- Також "Динамо" начебто готове відпустити Владислава, якщо знайде йому гідну заміну.