Туринський "Ювентус" зацікавився послугами нападника "Динамо" Владислава Супряги. Українець зможе показати себе у всій красі вже у найближчому матчі Ліги чемпіонів, де кияни на власному полі прийматимуть італійський гранд.

Супряга ввійшов до списку інтересів туринського "Ювентуса". Про це повідомив Tuttosport.

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"Стара синьйора" стежить за футболістом, але поки що не поспішають робити офіційні пропозиції щодо українця.

Супряга, який вже встиг наробити шуму під час трансферного вікна в Україні, підписав новий контракт з київським клубом. Владислав пов'язав себе з "Динамо" довгостроковою угодою. Нова угода нападника розрахована на 5 років.

Боси київського клубу оцінюють вартість футболіста у 20 мільйонів євро. Хоча за даними Transfermarkt вартість Владислава складає 7 мільйонів євро.

Що відомо про продаж Супряги