Лозанна – Динамо 2:0

Голы: Койл, 5, 44

Мирча Луческу может использовать только молодых игроков и тех, кто не играл за сборную Украины в матчах Лиги наций и отбора на ЧМ-2022. Поэтому против Лозанны команда сыграла этаким резервным составом.

В прошлом матче Динамо расписало мировую с второлиговым швейцарским клубом Ивердоном (1:1), пишет 24 канал.

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В этой же игре уже на 5-й минуте встречи киевляне пропустили. Футболисты "Динамо" обрезались при контроле мяча на собственной части. Койл сместился под удар и красиво из-за пределов штрафной пробил под перекладину владений Нещерета – 1:0.

"Пожар" был у ворот хозяев. Мяч после розыгрыша штрафного срикошетив от нескольких игроков. Лишь чудеса реакции голкипера спасли швейцарский клуб от гола.

Защитники Лозанны сфолили на линии штрафной. Динамо заработало право на опасную штрафную, но с коварным ударом со стандарта справился вратарь хозяев.

На 44-й минуте Лозанна забила гол в раздевалку. Койл пушечным выстрелом с острого угла попал прямо под перекладину. Такие не берутся – 2:0.

К сожалению, во втором тайме Динамо не смогло забить хотя бы гол престижа.

В итоге – 2:0, победа Лозанны.

К слову. Следующий контрольный матч "Динамо" сыграет уже 2 июля. Соперником станет швейцарский Сен.

Лозанна – Динамо: видеообзор матча