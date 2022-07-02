Вербич: Я очень скучал по ребятам, по Динамо

Полномасштабное вторжение России в Украину остановило футбольную жизнь. После 24 февраля большинство легионеров украинских клубов начали заниматься поиском новых команд. Хотя ради аренды, чтобы поддерживать игровой тонус. Среди них был и Беньямин Вербич.

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Левый вингер с середины марта выступал в аренде у польской Легии. Словенский футболист рад вернуться в Динамо и признался, что скучал по одноклубникам. Вербич с нетерпением ждет, чтобы снова надеть бело-синюю футболку в поединках.

Я очень скучал по ребятам, по Динамо. Рад был вернуться, увидеть всех почти через полгода. Все помнят, как мы расстались, и потому было еще более эмоционально, когда встретились. Рад снова работать с ними, с нетерпением жду матча. Я был рад видеть всех, надеюсь, они тоже были мне рады. Хорошо, когда ты чувствуешь себя как дома,

– сказал Беньямин.

Легионер признался, что первый месяц в польском клубе был тяжелым. Особо он отметил благотворительный матч против Динамо, играя в противоположной команде. Хотя мыслями Вербич всегда был с динамовцами.

"Было тяжело на душе"

После поединка в трансляцию попал момент, когда Вербич занял голкипера Динамо Дениса Бойко и заплакал. 28-летний футболист прокомментировал этот трогательный эпизод. Все потому, что Вербич на секунду подумал, что этот матч мог быть последним для него за киевский клуб.

Было тяжело на душе, звучала хорошая песня после игры, и я тогда подумал, что, возможно, последний раз сыграл за Динамо. Но все сложилось иначе, я вернулся в Динамо, Украина очень многое дала мне, и я хотел отплатить ей. Поэтому я постараюсь помочь Динамо выйти в Лигу чемпионов,

– сказал левый вингер.

Вербич рассказал, что контактировал с Мирчей Луческу еще по окончании арендного соглашения с Легией. Беньямин заверил, что ему комфортно работать под руководством румынского специалиста в Динамо.

Обращение к украинским военным

Словенский легионер поддержал украинских военных, ежедневно отдающих жизнь в войне против России. Вербич трогательно заявил, что за футболистами будет победа на поле, а за защитниками в войне против врага.

Держитесь мы с вами. Мы, как сможем, поможем вам победами на футбольном поле. Мы на поле выиграем, а вы там,

– ответил динамовец.

Уже 2 июля в контрольном матче против Сена Вербич может сыграть первый поединок по возвращении.

Карьера Беньямина Вербича в Динамо