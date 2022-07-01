Потеря нападающего

В тренировочном процессе Динамо отсутствовал 29-летний футболист группы атаки. Владислав Кулач пропускает подготовку в период подготовки к новому сезону из-за специфической травмы. У нападающего стрессовый перелом стопы.

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Кулач уже несколько месяцев борется с этой болезнью. Сейчас футболист ходит с прессом. После его снятия Владислава ждут контрольные снимки, которые покажут, сможет ли игрок начинать процесс реабилитации, который продлится две – три недели.

Напомним, что по прилету в Швейцарию Динамо провело уже два контрольных поединка против местных Иверлона и Лозанны. В первом поединке киевляне расписали мировую 1:1, а во второй встрече потерпели поражение 2:0.

После второго матча в расположение команды прибыли сборники и два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Впереди у бело-синих еще несколько товарищеских поединков, которые помогут подопечным Мирчи Луческу, качественно подготовиться к старту в еврокубках. Уже 20 июля Динамо сыграет в первом матче квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

К слову. В ближайшем товарищеском поединке Динамо сыграет против швейцарского Сена (2 июля).

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