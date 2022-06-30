Динамо собралось в полном составе

29 июня Динамо проиграло в товарищеском матче против Лозанны – 2:0. Вечером после поединка команду ждало приятное пополнение. Футболисты, которые играли за сборную Украины в отборе на ЧМ-2022 и Лиге наций, Владислав Супряга, отыгравший за молодежную национальную команду и два легионера Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, последние месяцы игравших в польских клубах.

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Интересно, что в СМИ появилась информация, что польский защитник не хочет возвращаться в Динамо, а его агент уже ищет для своего клиента новый клуб. Однако на видео видно, что Кендзера в хорошем настроении приехал в Швейцарию и тепло поздоровался с одноклубниками, Мирчей Луческу и президентом команды Игорем Суркисом.

Вербич тоже вернулся в команду, как и обещал.

По видео видно, что футболисты счастливы наконец-то воссоединиться в команде на сборах. Теперь у румынского наставника есть полный состав футболистов, которых сможет использовать в ближайших матчах.

В первом матче по прибытии в Швейцарию Динамо расписало мировую 1:1 с второлиговым Ивердоном.

Уже 2 июля "бело-синие" проведут контрольный спарринг против еще одного швейцарского клуба Сена.

А 20 июля подопечные Луческу стартуют в квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

Сборники и легионеры прибыли в Динамо: смотрите видео