Их противостояние длилось менее часа, а опытная украинская теннисистка не смогла взять ни одного гейма. Поединок закончился 100-процентной победой Арины Сабаленко – дважды по 0:6.
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Белоруска "переобулась" в ситуации с рукопожатиями
"Нейтральная" белорусская пробилась в 1/8 финала Открытый чемпионат Австралии.
Традиционно после финального гейма Цуренко не стала подавать руку сопернице из враждебной страны. Сабаленко прокомментировал позицию Леси с отсутствием рукопожатий.
Белорусская теннисистка, играющая в нейтральном статусе, неожиданно заверила, что понимает поступок и позицию своей соперницы из Украины. Сабаленко рассказала, что услышала от Цуренко после матча у сетки.
Ну, эта ситуация происходит уже давно в Туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя уважительно. Она сказала: "Отличная игра". Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю,
– ответила Сабаленко.
Отметим, что в 1/8 финала AO-2024 уже точно сыграет Марта Костюк, 19 января обыгравшая "нейтральную" россиянку Элину Аванесян. Свои матчи 1/16 финала 20 января еще сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Поэтому есть все шансы, что в следующем раунде поклонники тенниса увидят сразу трое украинских теннисисток.
Конфликтная ситуация Цуренко с истерической белорусской
- Теннисистки уже неоднократно встречались на соревнованиях. Таким примером можно было бы назвать встречу на WTA 1000 в Индиан-Уэллс, но тогда украинка снялась с поединка. На этом же турнире белоруска заявила, что у нее был конфликт с тренером опытной украинской теннисистки.
- Еще в начале февраля 2023 года Цуренко пообещала, что не будет играть против соперниц из стран-агрессоров, и сдержала тогда свое слово. Такую позицию поддержала первая ракетка мира из Польши и хорошая подруга Украины Ига Швентек.
- После чего Леся шокировала откровенным интервью, в котором рассказала о разговоре с СЕО WTA Стивом Саймоном. После которой у украинской теннисистки произошла паническая атака. В WTA тогда мгновенно отреагировали на историю Цуренко.
- Тогда Сабаленко прокомментировала слова украинки и заявила, что не считает себя виновной в происходящем в Украине.