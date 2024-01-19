Их противостояние длилось менее часа, а опытная украинская теннисистка не смогла взять ни одного гейма. Поединок закончился 100-процентной победой Арины Сабаленко – дважды по 0:6.

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Традиционно после финального гейма Цуренко не стала подавать руку сопернице из враждебной страны. Сабаленко прокомментировал позицию Леси с отсутствием рукопожатий.

Белорусская теннисистка, играющая в нейтральном статусе, неожиданно заверила, что понимает поступок и позицию своей соперницы из Украины. Сабаленко рассказала, что услышала от Цуренко после матча у сетки.

Ну, эта ситуация происходит уже давно в Туре, и я понимаю позицию каждого и уважаю позицию каждого. Она вела себя уважительно. Она сказала: "Отличная игра". Она не пожала мне руку, но отнеслась ко мне с уважением, и я это ценю,

– ответила Сабаленко.

Отметим, что в 1/8 финала AO-2024 уже точно сыграет Марта Костюк, 19 января обыгравшая "нейтральную" россиянку Элину Аванесян. Свои матчи 1/16 финала 20 января еще сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Поэтому есть все шансы, что в следующем раунде поклонники тенниса увидят сразу трое украинских теннисисток.

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