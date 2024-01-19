Їх протистояння тривало менше години, а досвідчена українська тенісистка не змогла взяти жодного гейму. Поєдинок закінчився 100-відсотковою перемогою Аріни Сабалєнко – двічі по 0:6.

До теми Усе ще не розуміють: Цуренко пояснила, чому не тисне руку "нейтральним" суперницям

Білоруска "перевзулась" у ситуації із рукостисканнями

"Нейтральна" білоруска пробилась до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Традиційно після фінального гейму Цуренко не стала подавати руку суперниці із ворожої країни. Сабалєнко прокоментував позицію Лесі із відсутністю рукостискань.

Білоруська тенісистка, яка грає у нейтральному статусі, несподівано запевнила, що розуміє вчинок та позицію своєї суперниці з України. Сабалєнко розповіла, що почула від Цуренко після матчу біля сітки.

Ну, ця ситуація відбувається вже давно у Турі, і я розумію позицію кожного та поважаю позицію кожного. Вона поводилася доволі шанобливо. Вона сказала: "Відмінна гра". Вона не потиснула мені руку, але поставилася до мене з повагою, і я це ціную,

– відповіла Сабалєнко.

Відзначимо, що в 1/8 фіналу AO-2024 вже точно зіграє Марта Костюк, яка 19 січня обіграла "нейтральну" росіянку Еліну Аванесян. Свої матчі 1/16 фіналу 20 січня ще зіграють Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Тому є усі шанси, що у наступному раунді прихильники тенісу побачать одразу троє українських тенісисток.

Конфліктна ситуація Цуренко із істеричною білорускою