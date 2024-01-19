Їх протистояння тривало менше години, а досвідчена українська тенісистка не змогла взяти жодного гейму. Поєдинок закінчився 100-відсотковою перемогою Аріни Сабалєнко – двічі по 0:6.
До теми Усе ще не розуміють: Цуренко пояснила, чому не тисне руку "нейтральним" суперницям
Білоруска "перевзулась" у ситуації із рукостисканнями
"Нейтральна" білоруска пробилась до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.
Традиційно після фінального гейму Цуренко не стала подавати руку суперниці із ворожої країни. Сабалєнко прокоментував позицію Лесі із відсутністю рукостискань.
Білоруська тенісистка, яка грає у нейтральному статусі, несподівано запевнила, що розуміє вчинок та позицію своєї суперниці з України. Сабалєнко розповіла, що почула від Цуренко після матчу біля сітки.
Ну, ця ситуація відбувається вже давно у Турі, і я розумію позицію кожного та поважаю позицію кожного. Вона поводилася доволі шанобливо. Вона сказала: "Відмінна гра". Вона не потиснула мені руку, але поставилася до мене з повагою, і я це ціную,
– відповіла Сабалєнко.
Відзначимо, що в 1/8 фіналу AO-2024 вже точно зіграє Марта Костюк, яка 19 січня обіграла "нейтральну" росіянку Еліну Аванесян. Свої матчі 1/16 фіналу 20 січня ще зіграють Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Тому є усі шанси, що у наступному раунді прихильники тенісу побачать одразу троє українських тенісисток.
Конфліктна ситуація Цуренко із істеричною білорускою
- Тенісистки вже неодноразово зустрічались на змаганнях. Таким прикладом можна було б назвати зустріч на WTA 1000 в Індіан-Веллс, але тоді українка знялась із поєдинку. На цьому ж турнірі білоруска заявила, що в неї був конфлікт із тренером досвідченої української тенісистки.
- Ще на початку лютого 2023-го року Цуренко пообіцяла, що не буде грати проти суперниць із країн-агресорів, і дотримала тоді свого слова. Таку позицію підтримала перша ракетка світу із Польщі та хороша подруга України Іга Швьонтек.
- Після чого Леся шокувала відвертим інтерв'ю, у якому розповіла про розмову із СЕО WTA Стівом Саймоном. Після якої в української тенісистки сталась панічна атака. У WTA тоді миттєво відреагували на історію Цуренко.
- Тоді Сабалєнка прокоментувала слова українки та заявила, що не вважає себе винною у тому, що відбувається в Україні.