К сожалению, ей не удалось навязать борьбу одной из фавориток Открытого чемпионата Австралии. Матч длился меньше часа и закончился разгромной победой "нейтральной" теннисистки.

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Гражданская позиция, что вызывает уважение

После поединка украинская теннисистка, как и всегда, не пожала руку сопернице из страны-союзницы России. Это уже длится почти 2 года, но остаются люди, которые не понимают, почему так происходит.

По завершении игры Леся ответила на несколько вопросов по поводу хода поединка, после чего у нее спросили, что же является причиной такого поведения нашей землячки (действительно, что же случилось? facepalm). Цуренко в который раз объяснила аудитории, что война продолжается и такими действиями она поддерживает свой народ.

Вам все еще сложно понять это? Это наша национальная позиция. Я могу, если хотите, объяснить вам как это. Конечно, это сложно понять тем, кто не является частью страны, которая сейчас находится в состоянии войны. Мне кажется, что это правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война.

Как я уже сказала, это очень сложно объяснить. Вы просто должны почувствовать то, что я чувствую. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажетесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины и считаю, что это правильно", – сказала Леся.

Отметим, что благодаря выходу в 1/16 финала на австралийском мейджоре Леся Цуренко имеет все шансы вернуться в топ-30 мирового рейтинга по итогам турнира. Сейчас в онлайн-таблице она занимает 28-е место.

Важно. В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии еще 3 украинки продолжают борьбу за титул. Марта Костюк уже пробилась в 1/8 финала, где сыграет с "нейтральной" Марией Тимофеевой, а Даяна Ястремская и Элина Свитолина свои матчи 1/16 финала проведут 20 января.