Дайте мне отдохнуть, – Сабаленко проигнорировала вопрос о ее нерасположении к Лукашенко

Политические вопросы преследуют Арину Сабаленко, успевшую скандально зашквариться до вылета из Ролан Гаррос. 8 июня белоруску из парижского турнира выбила представительница Чехии Каролина Мухова.

Вторая ракетка мира не смогла пробиться в финал Ролан Гаррос. Полуфинальный поединок длился три сета и закончился в пользу Каролины Муховой – 7:6, 6:7, 7:5.

Достойно внимания Больше провокация, чем инстинкт: Сабаленко рассказала, почему ждала Свитолину у сетки

Сабаленко: Я не хочу говорить о политике

После встречи Арина Сабаленко даже пришла на пресс-конференцию. Но белорусские снова начали задавать политические вопросы, едва не выведшие фанатку Александра Лукашенко из покоя.

Белорусская теннисистка отказалась отвечать на вопросы журналиста, вспомнившего слова теннисистки о ее нерасположении к самопровозглашённому президенту Беларуси Лукашенко. Пресса интересовало, находится ли после этих громких слов теннисистка в безопасности.

Я не хочу говорить о политике. Я сделала все заявления. У вас это есть. Давайте просто поговорим о теннисе. Дайте мне отдохнуть, пожалуйста, от политики,

– ответила Сабаленко.

Напомним, что Арина боялась вопросов о войне в Украине, потому позволила себе не прийти на пресс-конференцию. Сабаленко заявляла, что сделала это потому, что чувствовала себя в опасности. Поэтому организовала тайную пресс-конференцию, куда были приглашены только журналисты, которые точно не будут затрагивать тему войны России в Украине.

После матча против Элина Свитолиной, которую она выбила из Ролан Гаррос, Сабаленка неожиданно переоделась на виду. Из фанатки Лукашенко она превратилась в поклонницу белорусского диктатора. Очень неожиданно было услышать такие громкие слова теннисистки.

Также Сабаленко рассказала, что получила визу в Британию, чтобы принять участие в Уимблдоне-2023. Напомним, что в прошлом году организаторы этого турнира не допустили представителей стран-агрессоров к соревнованиям. Уже в 2023 году российские и белорусские теннисисты под нейтральным флагом снова смогут побороться за победу на британском корте.

Уимблдон-2023 стартует 3 июля и продлится до 16 июля в Лондоне.

Раньше все та же одиозная Сабаленко заступалась за украинок перед французской публикой, которая освистывала Свитолину да Марту Костюк за то, что они не пожали руку соперницам из России и Белоруссии. Арина заявила, что украинки не заслуживают такой реакции трибун.

Свитолина прокомментировала момент со свистом французской публики. Элина заверила, что не собирается продавать Украину ради поддержки болельщиков. Интересно, что Сабаленко подошла к сетке после матча против бывшей первой ракетки нашей страны. Это походило на провокацию, но Арина заявила, что это лишь ее привычка. Александр Долгополов подверг критике такое поведение белоруски.