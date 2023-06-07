Вот так Переобулась в воздухе: Сабаленка отреклась от Лукашенко и осудила войну в Украине
Долгополов: Было столь отвратительно, насколько это возможно
Свитолина же традиционно не стала давить руку сопернице из страны-агрессора. Этот момент Арина встретила с ехидной улыбкой, а местные трибуны освистали украинку за такую позицию. Французская публика уже не в первый раз освистывает наших теннисисток спустя такие моменты.
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов прокомментировал такое провокационное поведение фанатки Александра Лукашенко. Он вспомнил момент, когда Сабаленко отказалась от пресс-конференции, проведя свое тайное общение с выгодными для нее журналистами. Арина прокомментировала такое решение тем, что она чувствует себя в опасности на пресс-конференции.
О да, это, конечно, было настолько отвратительно, насколько это возможно. Пока Россия подрывает дамбу, с помощью своего друга-мини-диктатора, "умышленно стоит у сетки, высмеивая все, через что проходит Украина". Жалко,
– написал бывший украинский теннисист.
Подход Сабаленко к сетке прокомментировала сама Свитолина. Элина не поняла, чего ожидала Арина у сетки, если и так знала ее позицию – никаких рукопожатий. Также украинская теннисистка заверила, что не будет продавать родную страну ради любви болельщиков.
Белоруска пришла на пресс-конференцию после игры против Свитолиной. Сабаленку выдали сенсационный ответ, в котором заговорила о войне и нерасположении к Лукашенко. Как быстро Арина переоделась, интересно, как это отреагируют в ее родной Беларуси.