Каролина Мухова (Чехия) – Арина Сабаленка 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

В Париже близятся к окончанию мужской и женский теннисные турниры Ролан Гаррос. На грунтовом Grand Slam стартовало шесть украинок, но в полуфиналы все они уже вылетели, пишет 24 канал.

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Тем временем определилась первая финалистка в женском соревновании. Ожидалось, что ею станет вторая ракетка мира Арина Сабаленка. Белоруска уверенно прошла путь в Париже, преодолев на своем пути Марту Костюк и Элину Свитолину.

Мухова дала достойный бой

Ее соперницей в 1/2 финала стала Каролина Мухова, идущая 43-й в рейтинге WTA. Тем не менее, теннисистка из Чехии дала достойный бой белоруске, а сам матч затянулся почти на 3,5 часа.

Первый сет остался за Муховой, имевшей сетпойнт при счете 5:4. Впрочем, чешка потеряла его и проиграла два гейма, но взяла свое на тайбрейке. Следующий же сет также вышел ровным и дошел до счета 6:6.

На этот раз Арина отстояла право на третий сет, выиграв тайбрейк. Там же белоруска первой сделала брейк и довела счет до 5:2. Более того, в восьмом гейме на подаче Муховой у Сабаленки был даже матчпойнт.

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Каролине удался камбэк

Но Каролина решила сразиться до конца и ее усилия оправдались. Чешка сначала спасла свой гейм, а впоследствии выиграла четыре подряд, воспользовавшись усталостью Сабаленка.

Таким образом, белоруска не выходит в финал Ролан Гаррос и почти упускает шансы возглавить рейтинг WTA. Лидером остается польская теннисистка Ига Швентек, которой для сохранения первого места достаточно выиграть полуфинал у Беатрис Хаддад Майя.

Что касается Муховой, то для нее это первый в карьере финал Grand Slam. Раньше ее максимальным результатом был полуфинал Australian Open в 2021 году. Вообще, единственным трофеем для Каролины остается победа в Сеуле-2019 на соревновании категории WTA250.