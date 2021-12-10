У боксеров одинаковый вес

На официальной процедуре взвешивания перед боем боксеры продемонстрировали одинаковый вес. Оба боксера весят 60,9 килограмма.

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После взвешивания боксеры во второй раз встретились в дуэли взглядов. Как и в первый раз, дуэль взглядов закончилась смехом, и боксеры в хорошем настроении разошлись.

Ломаченко – Комми: главное