У боксеров одинаковый вес
На официальной процедуре взвешивания перед боем боксеры продемонстрировали одинаковый вес. Оба боксера весят 60,9 килограмма.
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После взвешивания боксеры во второй раз встретились в дуэли взглядов. Как и в первый раз, дуэль взглядов закончилась смехом, и боксеры в хорошем настроении разошлись.
Ломаченко – Комми: главное
- На кону поединка Ломаченко – Комми будет пояс WBO Inter-Continental. Начало шоу на "Мэдисон-сквер-гарден" в 04:00 по киевскому времени.
- Ломаченко в пятый раз будет драться на "Мэдисон-сквер-гарден". Украинец выиграл все поединки в Нью-Йорке.
- В США поддержать Ломаченко прилетел его кум – Александр Усик.