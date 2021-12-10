Титульный бой Ломаченко

На кону встречи Ломаченко – Комми будет пояс WBO Inter-Continental. Об этом стало известно после того, как боксеры прошли процедуру взвешивания.

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Следует обратить внимание, что первый пояс, который Ломаченко завоевал на профи-ринге, был WBO International. Впоследствии украинец становился чемпионом мира по версии WBO в трех весовых дивизионах.

Сейчас Ломаченко возглавляет рейтинг WBO. Титул удерживает австралийский боксер Джордж Камбосос.

Ломаченко – Комми: главное