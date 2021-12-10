Титульный бой Ломаченко
На кону встречи Ломаченко – Комми будет пояс WBO Inter-Continental. Об этом стало известно после того, как боксеры прошли процедуру взвешивания.
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Следует обратить внимание, что первый пояс, который Ломаченко завоевал на профи-ринге, был WBO International. Впоследствии украинец становился чемпионом мира по версии WBO в трех весовых дивизионах.
Сейчас Ломаченко возглавляет рейтинг WBO. Титул удерживает австралийский боксер Джордж Камбосос.
Ломаченко – Комми: главное
- Боксеры встретятся в ночь с 11 на 12 декабря на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".
- Для Ломаченко это будет второй бой в 2021 году. Летом украинец грубо нокаутировал Масайоши Накатани. Комми также провел в 2021 году только один бой, нокаутировав Джексона Маринеса.
- Интересно, что Ломаченко и Комми могли встретиться весной 2019 года, когда Ричард удерживал пояс IBF. Однако из-за травмы ганца поединок не состоялся.
- Впоследствии Ломаченко и Комми потеряли свои пояса, проиграв Теофимо Лопесу.