Смех и объятия

Дуэль взглядов Ломаченко и Комми была довольно короткой. Однако она состоялась в дружеской атмосфере.

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Еще до того, как встретиться с ним, оба боксера немало смеялись и были веселыми. А после слов Ломаченко Комми не смог сдержать смех. Боксеры пожали друг другу руки и обнялись.

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке. В Украине уже будет утро 12 декабря. Бой покажет Megogo.

Победитель этого боя станет одним из претендентов на бой против Джорджа Камбососа, который победил Теофимо Лопеса и отобрал у него чемпионские пояса в легком весе.