Усик на стиле
34-летний Усик сделал фото возле "Мэдисон-сквер-гарден", где состоится бой Ломаченко – Комми. От американских холодов Усик решил уберечь свою голову шапкой-ушанкой.
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В то же время больше всего поразила верхняя одежда непобедимого украинского боксера. Усик вышел на улицы Нью-Йорка в теплом халате.
Александр Усик в Нью-Йорке / Фото instagram.com/lomus_official
Заметим, что Ломаченко поддерживал Усика в поединке против Энтони Джошуа, который 25-го сентября состоялся в Лондоне.
Ломаченко – Комми: главное о бое
- Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с Ричардом Комми в ночь с 11 на 12 декабря. На кону поединка будет пояс WBO Inter-Continental.
- Начало шоу на "Мэдисон-сквер-гарден" в 04:00 по киевскому времени.
- В 2021 году Ломаченко и Комми провели по одному поединку. Василий нокаутировал Масайоши Накатани, а Комми побил Джексона Маринеса.
- Комми – бывший чемпион в легком весе по версии IBF. Ломаченко был чемпионом мира в трех весовых категориях.