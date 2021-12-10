Усик на стиле

34-летний Усик сделал фото возле "Мэдисон-сквер-гарден", где состоится бой Ломаченко – Комми. От американских холодов Усик решил уберечь свою голову шапкой-ушанкой.

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В то же время больше всего поразила верхняя одежда непобедимого украинского боксера. Усик вышел на улицы Нью-Йорка в теплом халате.



Александр Усик в Нью-Йорке / Фото instagram.com/lomus_official

Заметим, что Ломаченко поддерживал Усика в поединке против Энтони Джошуа, который 25-го сентября состоялся в Лондоне.

Ломаченко – Комми: главное о бое