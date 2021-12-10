До сих пор все поединки Ломаченко на "Мэдисон-сквер-гарден" были титульными. В бою с Ричардом Комми боксеры также сразятся за титул, но речь идет о второстепенном поясе WBO Inter-Continental.

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Первый бой Ломы на "Мэдисон-сквер-гарден"

Ломаченко впервые провел бой в Нью-Йорке летом 2016 года. Василий встречался с пуэрториканцем Романом Мартинесом в бою за титулы WBO во втором полулегком весе.

Поединок длился неполных 5 раундов и завершился досрочной победой украинца. Ломаченко в 5-м раунде нокаутировал Мартинеса и завоевал титул WBO, который принадлежал Мартинесу.

Ломаченко – Мартинес видео нокаута

Деклассирование Ригондо

Ломаченко вернулся на "Мэдисон-сквер-гарден" в декабре 2017-го и встретился с кубинцем Гильермо Ригондо. Василий в четвертый раз защищал титул чемпиона мира по версии WBO.

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Бой длился только 6 раундов, ведь Ломаченко устроил грубое избиение Ригондо. После поражения украинцу Гильермо не возвращался в бокс почти 2 года.

Он неоднократно признавался, что бой с Ломаченко был его одной из самых больших ошибок в карьере.

Ломаченко – Ригондо видео боя

Путь к славе

После деклассирования Ригондо украинец провел третий бой на "Мэдисон-сквер-гарден" в мае 2018 года. Василий дебютировал в легком весе поединком против Хосе Линареса.

На кону поединка были титулы WBA и журнала The Ring, принадлежавшие Линаресу. Поединок с венесуэльцем до сих пор считают одним из самых тяжелых в карьере Ломы.

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Украинский боец сумел вернуться в бой после того, как в 6-м раунде побывал в нокдауне. Ломаченко добавил под конец поединка, отправив Линареса в нокдаун в 10-м раунде.

В этой же трехминутке Ломаченко одержал тяжелую победу техническим нокаутом.

Ломаченко – Линарес видеообзор

Предыдущий бой Ломаченко в Нью-Йорке

Ломаченко не дрался на "Мэдисон-сквер-гарден" с 8-го декабря 2018 года. В этот день Василий добавил к поясам WBA и The Ring еще и титул WBO.

Украинец встречался с пуэрториканцем Хосе Педрасой и одержал уверенную победу по очкам.

Василий дважды отправил Педрасу в нокдаун в 11-м раунде, но так и не смог нокаутировать соперника.

Ломаченко – Педраса видеообзор