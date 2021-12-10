У боксерів однакова вага

На офіційній процедурі зважування перед боєм боксери продемонстрували однакову вагу. Обидва боксери важать 60,9 кілограма.

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Після зважування боксери вдруге зустрілися у дуелі поглядів. Як і першого разу, дуель поглядів закінчилася сміхом і боксери в гарному гуморі розійшлися.

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