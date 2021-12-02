В следующем бою Усик может встретиться с Фьюри, если позволит Джошуа, – Красюк

Александр Красюк, промоутер непобедимого Александра Усика, рассказал при каких условиях украинец может встретиться с Тайсоном Фьюри. Он рассматривает тот вариант, что Энтони Джошуа может отступить.

Красюк: Джошуа рассмотрит предложение об отступных

По мнению промоутера, Джошуа может взять отступные и отказаться от немедленного реванша с Усиком. Между тем украинец выйдет на ринг против другого британца – Фьюри.

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Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, идут со времен досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, так как он имеет уважение к супертяжелому дивизиону и готов позволить провести бой за звание абсолютного чемпиона,

– отметил Красюк.

По словам промоутера, Усик не прочь сперва подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и Джошуа позволит это сделать.

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