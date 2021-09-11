Скрипник отказался возглавить сборную Украины, – СМИ
Источник:footballuatv
Наставник луганской Зари Виктор Скрипник мог стать преемником Андрея Шевченко в сборной Украины. Специалист получал предложение возглавить национальную команду.
Почему Скрипник отказал сборной Украины
О том, что у Скрипника было предложение возглавить сборную Украины, сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Богдан Тимовчак со ссылкой на источники в Заре.
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Скрипнику якобы предлагали совмещать клубную работу со сборной. Однако бывший тренер бременского Вердера отказался из-за действующего контракта с Зарей.
Также, по мнению Скрипника, совмещение двух должностей – это конфликт интересов.
Другие претенденты на тренерское кресло сборной
- Предыдущий тренер сборной Украины Андрей Шевченко 1 августа объявил, что у него закончился контракт с УАФ. По версии Шевченко, ему никто не предлагал новое соглашение. В УАФ говорят, что это Шевченко не отвечал.
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- Среди претендентов на тренерское кресло сборной Украины были Сергей Ребров и Мирон Маркевич. Однако Ребров не смог возглавить сборную из-за контракта с Аль-Айном.
- Также информацию о приходе в сборную Украины опроверг Маркевич. Тренер заявил, что не получал предложения.
- Ночью 18 августа УАФ назначила Александра Петракова и.о. главного тренера сборной Украины. С новым тренером "сине-желтые" сыграли три матча вничью.