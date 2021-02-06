Иранский нападающий Олимпика Шахаб Захеди уже подписал предварительный контракт с Зарей. Луганскому клубу забивной форвард достался довольно недорого.

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассекретил сумму трансфера нападающего в Зарю.

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Сумма трансфера

Несколько дней стороны вели переговоры, но все-таки ударили по рукам. Разговор был на прямую с владельцем клуба из Луганска Евгением Геллером.

Один из лучших бомбардиров УПЛ в первом круге достался луганчанам довольно дешево – всего 350 тысяч долларов.

К слову. Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер Шахаба в 900 тысяч евро.

Вспомнил Гельзин в своем комментарии и о заинтересованности со стороны португальского Риу Аве: "Было предложение от Риу Аве, тоже хороший клуб, который играет в Европе. Но Шахаб уже подписал предварительный контракт с Зарей, поэтому мы не могли настаивать, чтобы он перешел к португальцам. Он выбрал свой путь – футбольный клуб Заря".

Эпопея с переходом Шахаба в Зарю: коротко

Интересно, что иранец удачно провел первый круг в составе Олимпика, став лучшим бомбардиром сезона вместе с динамовцем Виктором Цыганковым. У обоих по 8 голов.

Казалось, что забивной футболист продолжит свои выступления в донецком клубе, но иначе думал сам Шахаб. Он тайком от руководства Олимпика предложил Заре свои услуги. Такое предложение заинтересовало луганский клуб. Тогда Заря направила официальное письмо в структуру дончан, ведущую переговоры с их нападающим. Такое обращение шокировало представителей Олимпика.

Сам игрок уже был мыслями в новом клубе, поэтому уже не выкладывался на полную на тренировках. Тренерскому штабу дончан не понравилось такое отношение со стороны иранца, поэтому было принято решение перевести его в молодежный состав. Шахаб решил проигнорировать это и даже не появился на первой тренировке с дублем.