Сколько Заря заплатила Олимпику за Шахаба: сумма
Иранский нападающий Олимпика Шахаб Захеди уже подписал предварительный контракт с Зарей. Луганскому клубу забивной форвард достался довольно недорого.
Источник:Футбол 1/2/3
Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассекретил сумму трансфера нападающего в Зарю.
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Сумма трансфера
Несколько дней стороны вели переговоры, но все-таки ударили по рукам. Разговор был на прямую с владельцем клуба из Луганска Евгением Геллером.
Один из лучших бомбардиров УПЛ в первом круге достался луганчанам довольно дешево – всего 350 тысяч долларов.
Вспомнил Гельзин в своем комментарии и о заинтересованности со стороны португальского Риу Аве: "Было предложение от Риу Аве, тоже хороший клуб, который играет в Европе. Но Шахаб уже подписал предварительный контракт с Зарей, поэтому мы не могли настаивать, чтобы он перешел к португальцам. Он выбрал свой путь – футбольный клуб Заря".
Эпопея с переходом Шахаба в Зарю: коротко
Интересно, что иранец удачно провел первый круг в составе Олимпика, став лучшим бомбардиром сезона вместе с динамовцем Виктором Цыганковым. У обоих по 8 голов.
Казалось, что забивной футболист продолжит свои выступления в донецком клубе, но иначе думал сам Шахаб. Он тайком от руководства Олимпика предложил Заре свои услуги. Такое предложение заинтересовало луганский клуб. Тогда Заря направила официальное письмо в структуру дончан, ведущую переговоры с их нападающим. Такое обращение шокировало представителей Олимпика.
Сам игрок уже был мыслями в новом клубе, поэтому уже не выкладывался на полную на тренировках. Тренерскому штабу дончан не понравилось такое отношение со стороны иранца, поэтому было принято решение перевести его в молодежный состав. Шахаб решил проигнорировать это и даже не появился на первой тренировке с дублем.
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