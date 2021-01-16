Трансфер нападающего Олимпика Шахаба Захеди в Зарю приобретает все большую огласку. Форвард отказал клубам из Европы и сам предложил свои услуги луганской команде.

Донецкий клуб предлагал форварду продлить соглашение с командой. Однако нападающий видел свое будущее только в Европе и решил отказаться от нового контракта. Клуб согласился с такими взглядами Шахаба и ударил по рукам. Тонкости трансфера Шахаба Захеди в Зарю рассказал журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Виталий Плецан.

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Неожиданность для Олимпика

Зимой что-то пошло не по договоренности обеих сторон. Олимпик получил письмо от луганской Заре, в котором было освещено, что они ведут переговоры с футболистом дончан о контракте с лета 2021-го года.

Шахаб сам через своих представителей предложил свои услуги Заре. Они, конечно, обрадовались, ведь летом могут получить игрока бесплатно. Но по неофициальной информации контракт уже подписан, и на это очень повлиял его земляк Сайядманеш, с которым нападающий близко общается,

– заявил представитель СМИ.

По словам Плецана, в донецкий клуб поступали предложения клубов из Европы. Но Шахаба не устраивали те условия и сами команды, которые пытались подписать одного из лучших бомбардиров УПЛ. Мол, не та Европа, поэтому он всем отказывал.

Недавно Олимпик получил предложение от известного португальского клуба, который борется за место в еврокубках. Но команда обратилась уже слишком поздно. Нападающий Олимпика якобы подписал предварительный контракт с Зарей. Поэтому больше предложений он рассматривать не может. Также по информации журналиста, киевское Динамо было не прочь видеть в своем составе забивного форварда, но главный наставник киевлян Мирча Луческу был категорически против такого трансфера.

Интересно, что руководство донецкого клуба уже перевело Шахаба в молодежный состав. Все из-за плохой работы на тренировках главной команды. Форвард негативно отреагировал на такое решение тренерского штаба и не появился на первых тренировках второй команды Олимпика.