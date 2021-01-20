Конкурент Зари: Риу Аве сделал предложение по Шахабу
Иранский нападающий Олимпика Шахаб Захеди заинтересовал португальский Риу Аве. Клуб готов предложить донецкому клубу щедрые условия.
Португальский Риу Аве готов заплатить Олимпику 300 тысяч евро и 30% от следующего трансфера Шахаба Захеди. Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
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Новый конкурент Зари
Теперь Заря будет иметь нового конкурента в борьбе за забивного форварда из Ирана. Ранее сообщалось, что футболист подписал предварительный контракт с луганской Зарей, куда должен перейти летом 2021 года на правах свободного агента. Контракт форварда с Олимпиком истекает летом 2021 года, поэтому сейчас игрок имеет полное право искать себе новый клуб.
Луганчане вроде бы предложили Олимпику за Шахаба Михаила Перовича и процент от перепродажи, но донецкий клуб не заинтересовался таким вариантом. Нападающий является один из самых высокооплачиваемых футболистов дончан, иранский игрок получает около 5 тысяч евро.
Известно, что руководству дончан не понравилось то, что Шахаб за их спиной вел переговоры с Зарей. Футболист сам предложил свои услуги прямому конкуренту в УПЛ. Один из лучших бомбардиров этого сезона не тренируется с основной командой Олимпика. Из-за неудовлетворительной работы на тренировках по решению тренерского штаба иранец был переведен в дубль. Правда, первую тренировку по неизвестным причинам футболист пропустил. Вероятно, он попытался выразить протест из-за исключения из состава главной команды.
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