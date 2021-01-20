Иранский нападающий Олимпика Шахаб Захеди заинтересовал португальский Риу Аве. Клуб готов предложить донецкому клубу щедрые условия.

Португальский Риу Аве готов заплатить Олимпику 300 тысяч евро и 30% от следующего трансфера Шахаба Захеди. Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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Новый конкурент Зари

Теперь Заря будет иметь нового конкурента в борьбе за забивного форварда из Ирана. Ранее сообщалось, что футболист подписал предварительный контракт с луганской Зарей, куда должен перейти летом 2021 года на правах свободного агента. Контракт форварда с Олимпиком истекает летом 2021 года, поэтому сейчас игрок имеет полное право искать себе новый клуб.

Луганчане вроде бы предложили Олимпику за Шахаба Михаила Перовича и процент от перепродажи, но донецкий клуб не заинтересовался таким вариантом. Нападающий является один из самых высокооплачиваемых футболистов дончан, иранский игрок получает около 5 тысяч евро.

Известно, что руководству дончан не понравилось то, что Шахаб за их спиной вел переговоры с Зарей. Футболист сам предложил свои услуги прямому конкуренту в УПЛ. Один из лучших бомбардиров этого сезона не тренируется с основной командой Олимпика. Из-за неудовлетворительной работы на тренировках по решению тренерского штаба иранец был переведен в дубль. Правда, первую тренировку по неизвестным причинам футболист пропустил. Вероятно, он попытался выразить протест из-за исключения из состава главной команды.

К слову. В этом сезоне Шахаб показывал феноменальную результативность. В 11 матчах в УПЛ он наколотил 8 голов и еще однажды ассистировал на партнеров по команде. Такой показатель позволил ему разделить первую строчку с динамовцем Виктором Цыгановым.