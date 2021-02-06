Іранський нападник Олімпіка Шахаб Захеді вже підписав попередній контракт із Зорею. Луганському клубу забивний форвард дістався досить недорого.

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін розсекретив суму трансферу нападника у Зорю.

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Сума трансферу

Кілька днів сторони вели перемовини, але все-таки вдарили по руках. Розмова була на пряму із власником клубу з Луганська Євгеном Геллером.

Один з найкращих бомбардирів УПЛ у першому колі дістався луганцям доволі дешево – лише 350 тисяч доларів.

До слова. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер Шахаба у 900 тисяч євро.

Згадав Гельзін у своєму коментарі і про зацікавленість зі сторони португальського Ріу Аве: "Була пропозиція від Ріу Аве, теж хороший клуб, який грає в Європі. Але Шахаб вже підписав попередній контракт із Зорею, тому ми не могли наполягати, щоб він перейшов до португальців. Він вибрав свій шлях – футбольний клуб Зоря".

Епопея з переходом Шахаба в Зорю: коротко

Цікаво, що іранець вдало провів перше коло у складі Олімпіка, ставши найкращим бомбардиром сезону разом із динамівцем Віктором Циганковим. В обох по 8 голів.

Здавалось, що забивний футболіст продовжить свої виступи у донецькому клубі, але інакше думав сам Шахаб. Він потайки від керівництва Олімпіка запропонував Зорі свої послуги. Така пропозиція зацікавила луганський клуб. Тоді Зоря надіслала офіційний лист у структуру донеччан, що веде перемовини з їх нападником. Таке звернення шокувало представників Олімпіка.

Сам гравець вже був думками у новому клубі, тому вже не викладався на повну на тренуваннях. Тренерському штабу донеччан не сподобалось таке відношення зі сторони іранця, тому було прийнято рішення перевести його у молодіжний склад. Шахаб вирішив проігнорувати це та навіть не з'явився на першому тренуванні із дублем.