Забивной нападающий Шахаб Захеди уже одной ногой в луганской Заре. Донецкий Олимпик уже не рассчитывает на форварда.

Главный наставник Олимпика Игорь Климовский подтвердил тот факт, что форвард Шахаб Захеди уже вскоре покинет клуб.

К теме: Заря зарегистрировала в УАФ контракт с лучшим бомбардиром УПЛ, – СМИ

Кадровая потеря для Олимпика

25-летний иранец вроде подписал предварительный контракт с луганской Зарей, куда должен перейти летом 2021 года на правах свободного агента. В то же время донецкий клуб усилился несколькими игроками, а также анонсировал приезд 22-летнего бразильца, который играет на позиции вингера.

Это действительно большая потеря для нас. Нападающий должен быть забивным, и Шахаб был именно таким форвардом. Сейчас у нас есть Каргбо, мы подписали камерунца Нкенга. На этих парней будем рассчитывать и ожидать результата от них,

– заявил Климовский.

К слову, контракт форварда с Олимпиком заканчивается летом 2021 года. Нападающий один из самых высокооплачиваемых футболистов дончан, иранский игрок получает около 5 тысяч евро.

Трансферная эпопея Шахаба в Зарю: коротко

Несколько клубов из Европы делали предложения относительно трансфера иранца, но условия, которые они предлагали не устроили Шахаба. Поэтому футболист за спиной руководства Олимпика предложил Заре свои услуги. Донецкий клуб узнал только об этом из письма от луганского клуба, в котором было освещено, что они ведут переговоры с футболистом дончан о контракте с лета 2021-го года.

Интересно, что португальский Риу Аве также интересовался иранским нападающим. Руководству Олимпика не понравилось то, что Шахаб за их спиной вел переговоры с Зарей. Из-за неудовлетворительной работы на тренировках по решению тренерского штаба Шахаб был переведен в дубль. Однако футболист решил подать протест и не приехал на первую тренировку с молодежным составом.

Эта часть сезона стала для Шахаба одной из самых результативных в УПЛ. В 11 матчах он наколотил 8 голов и еще один раз ассистировал на партнеров по команде. Такой показатель позволил ему разделить первое место с динамовцем Виктором Цыганковым.