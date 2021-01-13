Донецкий Олимпик решил проучить своего нападающего Шахаба Захеди и перевел его в дубль. После этого форвард не появился на тренировке молодежной команды.

Шахаб Захеди перестал видеть свое будущее в донецком Олимпике и решил сменить клуб. Легионер подписал предварительный контракт с Зарей, но решил сбавить обороты в команде еще до перехода в другой клуб из-за чего был переведен в дубль. Это не понравилось футболисту и тот решил и вообще не приходить на тренировки, сообщает Профутбол Digital.

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Бойкот от Шахаба

По словам владельца Олимпика Владислава Гельзина, футболист позволил себе тренироваться с командой в полсилы. Такие действия игрока не понравились тренерскому штабу клуба, поэтому Шахаб сразу был отправлен тренироваться с молодежным составом дончан.

Он оказался вне заявки команды, которая отправится на сборы.

Один из лучших бомбардиров УПЛ в первом круге негативно воспринял свой перевод в дубль. Шахаб решил и вообще бойкотировать тренировочный процесс второй команды донецкого клуба. Будет ли футболист работать вместе с дублем и вообще появится ли на тренировках пока неизвестно.

Контракт Шахаба с Олимпиком истекает летом 2021-го года. В этом сезоне форвард показывал феноменальную результативность. В 11 матчах в УПЛ он наколотил 8 голов и еще однажды ассистировал на партнеров по команде. Такой показатель позволил ему разделить первую строчку с динамовцем Виктором Цыгановым.