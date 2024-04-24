23 апреля появилась информация, что Андрей Лунин отклонил предложение Реала о продлении контракта. Украинец готов рассмотреть предложения других клубов.

Стоит узнать Тренер Реала выбрал вратаря на финал сезона: выиграл ли Лунин конкуренцию у Куртуа

Лунин может покинуть Мадрид

После чего появилась сумма, за которую мадридский клуб готов отпустить 25-летнего голкипера сборной Украины. Президент Реала Флорентино Перес повесил солидный ценник на Лунина в виде 40 миллионов евро. Именно столько заинтересованные команды должны выложить за пока первого номера "сливочных".

Ранее сообщалось, что на Лунина претендует как минимум три кандидата – ПСЖ, Бавария и Манчестер Юнайтед. Интересно, что как раз против Баварии Реал сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Это будет отличный шанс для мюнхенцев вживую понаблюдать за игрой украинского вратаря.

К слову. Контракт Лунина с Реалом истекает в конце июня 2025-го года. Андрей тайно продлил соглашение еще на год с "галактикос" еще в начале своей карьеры в Мадриде.

Ожидается, что украинец продолжит быть основным голкипером "Королевского клуба" в финале текущего сезона. Тибо Куртуа, который уже вернулся в общую группу, тоже не спешит сбрасывать Андрея с ворот.

Ведь этот сезон-2023/2024 является лучшим для Лунина в Реале. В футболке "сливочных" украинец уже провел 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и сыграл 12 встреч на ноль. Андрею удалось использовать травму Куртуа в свою пользу и выиграть конкуренцию у арендованного у Челси Кепы Аррисабалаги. Зато последний покинет Мадрид по окончании этого сезона, испанский клуб не будет продолжать аренду.