Украинец стал первым номером Реала после того, как из обоймы из-за порванных "крестов" вылетел Тибо Куртуа. Лунин выиграл конкуренцию у арендованного у Челси Кепы Аррисабалаги.
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Анчелотти сделал свой выбор
Андрей полностью изменил мнение главного тренера "сливочных" относительно его будущего и роли в команде. Украинский вратарь проводит отличный сезон. Зато Тибо Куртуа уже вернулся в общую группу после двух повреждений.
Однако восстановление бельгийца не должно повлиять на игровой тонус Андрея. Анчелотти уже имел разговор с Куртуа, в которой рассказал Тибо о его роли в команде в финале текущего сезона-2023/2024. Итальянский наставник Реала рассчитывает закончить этот сезон с Луниным в воротах.
Куртуа же будет подтягивать форму. Анчелотти надеется, что Лунин поможет команде в решающих поединках сезона, как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов.
Напомним, что в полуфинале ЛЧ Реал сыграет против мюнхенской Баварии.
Что касается ситуации "галактикос" в чемпионате, то после 32-х туров мадридский гранд идет лидером турнирной таблицы Ла Лиги, набрав уже 81 балл. Отрыв от Барселоны после победы над каталонцами в Эль-Класико (3:2) составляет уже 11 очков.
Впереди у Реала еще 6 матчей в испанском первенстве и как минимум два полуфинальных поединка в рамках Лиги чемпионов.
Впечатляющий сезон для Лунина в Реале
- Андрей Лунин дождался своего шанса в Реале и сполна использует его.
- В текущем сезоне-2023/2024 украинский голкипер провел за мадридцев уже 28 матчей, в которых пропустил 28 голов и сыграл 12 поединков на ноль.
- Всего в футболке мадридского клуба провел 45 встреч.
- Лунин провел невероятный ответный матч ЛЧ против МанСити, в котором потянул два пенальти в послематчевой серии. После чего заговорили, что Реал продлит контракт с украинцем.