23 квітня з'явилась інформація, що Андрій Лунін відхилив пропозицію Реала щодо продовження контракту. Українець готовий розглянути пропозиції інших клубів.
Варто дізнатись Тренер Реала обрав воротаря на фінал сезону: чи виграв Лунін конкуренцію у Куртуа
Лунін може покинути Мадрид
Після чого з'явилась сума, за яку мадридський клуб готовий відпустити 25-річного голкіпера збірної України. Президент Реала Флорентіно Перес повісив солідний цінник на Луніна у вигляді 40 мільйонів євро. Саме стільки зацікавлені команди повинні викласти за наразі першого номера "вершкових".
Раніше повідомлялось, що на Луніна претендує щонайменше три кандидати – ПСЖ, Баварія та Манчестер Юнайтед. Цікаво, що якраз проти Баварії Реал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів. Це буде чудовий шанс для мюнхенців наживо постежити за грою українського воротаря.
Очікується, що українець продовжить бути основним голкіпером "Королівського клубу" у фіналі поточного сезону. Тібо Куртуа, який вже повернувся до загальної групи, теж не поспішає скидати Андрія із воріт.
Адже цей сезон-2023/2024 є найкращим для Луніна у Реалі. У футболці "вершкових" українець вже провів 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та відіграв 12 зустрічей на нуль. Андрію вдалось використати травму Куртуа на свою користь та виграти конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги. Натомість останній покине Мадрид по закінченню цього сезону, іспанський клуб не буде продовжувати оренду.
- Попереду у Реала ще 6 турів Ла Ліги та щонайменше два півфінальні матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.
- У найближчому поєдинку команда Карло Анчелотті зіграє на виїзді проти Реал Сосьєдад (26 квітня).
- Наразі мадридський клуб є головним претендентом на титул Ла Ліги. Після 32-х турів Реал йде лідером, набравши 81 бал. Відрив від Барселони, як йде другою у таблиці, складає вже аж 11 очок.