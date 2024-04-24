23 квітня з'явилась інформація, що Андрій Лунін відхилив пропозицію Реала щодо продовження контракту. Українець готовий розглянути пропозиції інших клубів.

Варто дізнатись Тренер Реала обрав воротаря на фінал сезону: чи виграв Лунін конкуренцію у Куртуа

Лунін може покинути Мадрид

Після чого з'явилась сума, за яку мадридський клуб готовий відпустити 25-річного голкіпера збірної України. Президент Реала Флорентіно Перес повісив солідний цінник на Луніна у вигляді 40 мільйонів євро. Саме стільки зацікавлені команди повинні викласти за наразі першого номера "вершкових".

Раніше повідомлялось, що на Луніна претендує щонайменше три кандидати – ПСЖ, Баварія та Манчестер Юнайтед. Цікаво, що якраз проти Баварії Реал зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів. Це буде чудовий шанс для мюнхенців наживо постежити за грою українського воротаря.

До слова. Контракт Луніна із Реалом спливає вкінці червня 2025-го року. Андрій таємно продовжив угоду ще на рік із "галактікос" ще на початку своєї кар'єри у Мадриді.

Очікується, що українець продовжить бути основним голкіпером "Королівського клубу" у фіналі поточного сезону. Тібо Куртуа, який вже повернувся до загальної групи, теж не поспішає скидати Андрія із воріт.

Адже цей сезон-2023/2024 є найкращим для Луніна у Реалі. У футболці "вершкових" українець вже провів 28 матчів, у яких пропустив 25 голів та відіграв 12 зустрічей на нуль. Андрію вдалось використати травму Куртуа на свою користь та виграти конкуренцію в орендованого у Челсі Кепи Аррісабалаги. Натомість останній покине Мадрид по закінченню цього сезону, іспанський клуб не буде продовжувати оренду.