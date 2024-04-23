31-летний вратарь мадридского Реала и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа, который уже долгое время восстанавливается после травм, ответил на вопрос о своем возвращении к тренировкам в общей группе "сливочных".

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Тибо Куртуа не спешит бороться с Луниным за место в воротах

Бельгийский голкипер не спешит возвращать себе место в воротах Реала, поскольку, по его словам, у украинца Андрея Лунина не возникает никаких проблем на последнем рубеже обороны.

Лунин хорошо справляется, поэтому нет никакой срочности,

– отметил Куртуа.

Справка. В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 28 поединков, в которых пропустил 25 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.

В свою очередь, Куртуа, который на протяжении последних четырех лет был безальтернативным основным голкипером мадридского Реала, из-за повреждения еще не выходил на поле в текущем сезоне.