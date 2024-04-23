В украинского голкипера действующий контракт со "сливочными" заканчивается 30 июня 2025 года. Поэтому руководство Реала хочет продлить соглашение, в противном же случае собирается продать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы не отпускать бесплатно.

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Солидный список претендентов

Сообщается, что 25-летний вратарь пока не принял окончательное решение относительно своего будущего. Он не уверен, что стоит подписывать новый контракт с испанским клубом, ведь сомневается, что после восстановления от травмы Тибо Куртуа будет иметь стабильную игровую практику.

По информации испанского издания, агент Жорже Мендеш пока имеет три предложения по трансферу Андрея Лунина. В услугах украинского голкипера заинтересованы ПСЖ, Бавария и Манчестер Юнайтед.

Отмечается, если вратарь окончательно решит не продлевать контракт, то Реал продаст его летом. "Сливочные" могут получить за трансфер в 3-4 раза больше, чем они заплатили луганской Заре при переходе украинца в 2018 году (8,5 миллионов евро).

Справка. Андрей Лунин в сезоне-2023/2024 провел 28 матчей за Реал, в которых пропустил 25 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий поединок "сливочные" проведут 26 апреля на выезде против Реал Сосьедада. Игра начнется в 22:00.