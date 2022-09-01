Бельгийцы избавились от украинца
Эпопея с переходом правого вингера в Шахтер окончилась. До конца июня 2027 года Марьян Швед будет играть в донецком клубе.
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Стало известно, сколько "горняки" заплатили бельгийскому Мехелену за питомца львовских Карпат. Трансфер обошелся дончанам в один миллион евро.
Этот переход выгоден для бельгийцев. На официальном сайте Мехелена говорится, что клуб получит процент от перепродажи Шведа.
Швед снова поработает под руководством Игоря Йовичевича. Футболист работал с наставником во львовских Карпатах.
Дебютировать в новой команде Марьян может уже 2 сентября в выездном матче третьего тура УПЛ против Движения. Футболист приедет в родной Львов.
Швед вернулся в УПЛ
- Марьян Швед является воспитанником Карпат, который в 2015-м стал игроком Севильи, но не смог зарекомендовать себя во второй команде. Потому вернулся во Львов.
- После двух лет второй раз покинул "львов" и отправился в Шотландию, где стал игроком Селтика. Но и там Шведу не удалось проявить себя. Поэтому Швед приехал в Карпаты, но теперь уже на правах аренды.
- В августе 2020 был арендован Мехеленом, а уже в июле 2021 подписал полноценный контракт с бельгийским клубом.
- В новом сезоне успел провести за Мехелен три матча, в которых не запомнился результативными действиями.
- Футболист бойкотировал поединок бельгийского клуба, завершая переговоры с Шахтером. Первые слухи о переходе к "горнякам" были еще в конце июня. Тогда Швед забавно прокомментировал такую информацию.