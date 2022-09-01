Бельгийцы избавились от украинца

Эпопея с переходом правого вингера в Шахтер окончилась. До конца июня 2027 года Марьян Швед будет играть в донецком клубе.

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Стало известно, сколько "горняки" заплатили бельгийскому Мехелену за питомца львовских Карпат. Трансфер обошелся дончанам в один миллион евро.

Этот переход выгоден для бельгийцев. На официальном сайте Мехелена говорится, что клуб получит процент от перепродажи Шведа.

Швед снова поработает под руководством Игоря Йовичевича. Футболист работал с наставником во львовских Карпатах.

Дебютировать в новой команде Марьян может уже 2 сентября в выездном матче третьего тура УПЛ против Движения. Футболист приедет в родной Львов.

Швед вернулся в УПЛ