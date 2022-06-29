Хочет снова поработать с талантливым игроком

Игорь Йовичевич может стать следующим тренером Шахтера. Если все станет реальностью и хорват возглавит донецкий клуб, то команду может усилить Марьян Швед.

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24-летний правый вингер хорошо знаком хорватскому тренеру по выступлениям во львовских Карпатах. Йовичевич еще раньше хотел снова поработать с талантливым футболистом, но Днепр-1 не удалось договориться с бельгийским Мехеленом, за который выступает украинец.

Бельгийский клуб готов был попрощаться с украинским легионером за 2 миллиона евро, а на предложение аренды с правом выкупа ответил отказом.

У Шахтера больше финансовых возможностей, чтобы удовлетворить вкусы бельгийцев.

Подробности. Марьян Швед имеет действительное соглашение с Мехеленом, которое рассчитано до конца июня 2024 года. В его контракте опция пролонгации еще на один год. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

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