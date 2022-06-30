Готов на все, чтобы перебраться в "горняки"
29 июня едва ли не все украинские СМИ подхватили информацию о возможном трансфере Марианна Шведа в Шахтер. Вроде бы в этом приобретении заинтересован хорватский наставник Игорь Йовичевич, претендующий на должность главного тренера "горняков".
К теме Шахтер может вернуть в УПЛ воспитанника Карпат: все зависит от нового тренера
Йовичевич хорошо знаком со Шведом по выступлениям во львовских Карпатах. Хорватский специалист хочет снова поработать с талантливым вингером.
Марьян же смешно отреагировал на такие слухи. С юмором у 24-летнего футболиста все в порядке. Швед готов приехать в Шахтер даже на велосипеде, если эта информация правдива, и сбросил фото прогулки на этом двухколесном транспорте.
Если это правда – завтра еду, на ровер,
– ответил Швед.
Швед готов на все ради Шахтера / Фото из Брутального футбола
Пока Шахтер официально не объявил о назначении Йовичевича. Но все больше информации и комментариев появляются вокруг этого перехода.
Что известно о карьере Марьяна Шведа
- Воспитанник львовского футбола, с 2015 года начал выступать за главную команду Карпат. Швед стал не только стабильным игроком основания, но и лидером команды.
- Великолепная игра в зелено-белой футболке привлекла внимание испанской Севильи, куда Марьян перебрался в 2016-м.
- Однако зарекомендовать себя там не смог и вернулся во Львов. За "львов" выступал еще два года и снова отправился за границу. В этот раз Шведа подписал шотландский Селтик.
- Там тоже не заиграл и был арендован Мехеленом. Впоследствии стал полноценным игроком бельгийского клуба.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 35 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.