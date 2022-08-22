Не хочет играть в Бельгии

21 августа бельгийский клуб Шведа провел домашний матч против Вестерло. Поединок оказался надголовым, 9 голов были забиты во встрече на двоих, а победу со счетом 5:4 одержал Мехелен. Правда, в заявке хозяев не было украинского легионера Марианна Шведа.

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Вроде бы 25-летний правый вингер уже заканчивает переговоры с Шахтером по трансферу. Если удастся ударить по рукам, швед вернется в УПЛ после 3-летней паузы.

Главный тренер Мехелена Данни Бейс недоволен таким поведением украинца, бежавшего из команды в сложный период. По его словам, Швед не захотел играть против Вестерло. Однако наставник не будет держать силой Марьяна, не желающего выступать за бельгийскую команду.

Марьян не хотел играть, потому что хочет завершить трансфер. Но пока этого трансфера нет, и вы видите, что ваша команда переживает тяжелые времена из-за ряда травм, то я думаю, что как игрок вы обязаны играть. Если он этого не хочет, он мне не нужен,

– ответил Бейс.

Еще в конце июня в СМИ появились первые слухи о возможном переходе Шведа в Шахтер. Марьян смешно отреагировал на такую ​​информацию и пошутил, что готов приехать в расположение "горняков" на велосипеде, если эти слова будут правдой.

Впоследствии стало известно, что дончане не будут подписывать украинца из-за его плохого игрового тонуса.

Карьера Шведа в футболке Мехелена