Украину в сезоне 2022/2023 в еврокубках представляло пять клубов – Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла.

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Шахтер

Больше всего среди этих клубов заработал именно Шахтер. По предварительным данным, "горняки" обогатили свой бюджет на 43,626 миллиона евро.

Причиной тому является то, что Шахтер сразу попал в групповой этап Лиги чемпионов, за что получил 15,64 миллиона евро.

Еще 20,466 миллионов евро клуб получил благодаря своему рейтингу среди участников группового этапа Лиги чемпионов. За ним высчитывается, насколько успешно клуб выступал предыдущие десять лет, и формируется соответствующий рейтинг, где каждая ступенька – это ставка в 1,137 миллиона евро. Именно такую сумму получит команда на 32-м месте в рейтинге. Первая команда получит 32 таких ставки – почти 36,4 миллиона евро. У Шахтера эта сумма могла быть больше, если бы в групповой этап пробилось бы Динамо.

Каждая победа на групповом этапе Лиги чемпионов приносит 2,8 миллиона евро. У Шахтера такая была только одна – в первом туре над РБ Лейпциг. За ничью же насчитывают почти по 930 тысяч евро. "Оранжево-черные" трижды сыграли вничью на групповом этапе, заработав еще 2,79 миллиона евро.

Так что когда в матче против Селтика Даниил Сикан не забил в пустые ворота, он, вероятно, "лишил" команду дохода в 1,87 миллиона евро. Ведь тогда Шахтер мог бы победить и получить 2,8 миллиона евро. А так пришлось удовлетвориться ничейным результатом, принесшим всего 930 тысяч евро.

В конце группового этапа Лиги чемпионов на счет Шахтера пришло еще чуть больше 229 тысяч евро – это так называемые "нераспределенные средства".

Донецкая команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, вылетев в Лигу Европы. Там пришлось сыграть в 1/16 финала. За попадание в этот раунд команда получила 500 тысяч евро. Еще 1,2 миллиона евро Шахтер получил за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Но на этой стадии турнира путешествие команды в еврокубках и закончилось.

Динамо

Доходы Динамо от участия в еврокубках значительно скромнее, чем у Шахтера. Команда ведь не сумела пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Например, только за попадание в групповой этап ЛЧ киевляне получили бы 29,3 миллиона евро – те же 15,64 миллиона евро за выход в группу и 13,644 миллиона евро за свой клубный рейтинг.

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Заработало Динамо всего лишь 12,67 миллиона евро. Из которых 5 миллионов евро – это выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

За попадание в группу Лиги Европы киевляне получили еще более 3,63 миллионов евро.

Еще одна графа дохода – тот же клубный рейтинг за 10 лет. Вот только в ЛЕ суммы значительно меньше – всего 132 тысяч евро за место. Но в этом рейтинге Динамо было на четвертом месте среди всех команд, поэтому сумело получить 3,828 миллиона евро.

А вот с результатами в группе Лиги Европы у Динамо не сложилось – одно ничья и пять поражений. Так что получили они всего 210 тысяч евро за эту ничью.

Днепр-1

Днепряне свой еврокубковый поход начинали в квалификации Лиги Европы, но там сразу же вылетели, попав в групповой этап Лиги конференций. Но в общей сложности сумели заработать 6,08 миллиона евро. Львиная доля этих денег – именно за участие в Лиге конференций. Ведь за выступления в плей-офф Лиги Европы Днепр-1 получил всего 100 тысяч евро.

Попадание в группу Лиги конференций принесло команде 2,937 миллиона евро. Еще 578 тысяч евро – клубный рейтинг.

В группе удалось одержать три победы – в сумме еще 1,5 миллиона евро (по 500 тысяч евро за каждую). Еще 166 тысяч евро принесла ничья на групповом этапе. А более 175 тысяч евро – нераспределенные средства.

Днепр-1 занял второе место в группе, за что дополнительно получил 325 тысяч евро. А за выход в плей-офф ЛК – еще 300 тысяч евро.

Заря

Путь луганского клуба в еврокубках был довольно короткий – команда уступила в третьем квалификационном раунде Лиги конференций по сумме двух матчей румынской Университатя. Так что в сумме Заря получила 650 тысяч евро – 100 тысяч евро за игру и 550 тысяч евро за участие в третьем раунде квалификации.

Ворскла

Похожая ситуация и у полтавского клуба. Вот только Ворскла вылетела во втором ранде квалификации Лиги конференций. Так что в сумме получила 450 тысяч евро – 100 тысяч за матч и 350 тысяч за вылет на этой стадии турнира.

В целом украинские клубы заработали почти 63,48 миллиона евро. Правда, более 2/3 этой суммы удалось заработать Шахтеру. Однако и эта сумма вырастет, ведь по окончании сезона УЕФА будет распределять средства от продажи телеправ. Правда, украинский рынок не так велик, поэтому здесь не будет таких сумм, которые получают футбольные гранды из Англии, Испании, Италии, Франции или Германии.