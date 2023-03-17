В четвертьфинал Лиги чемпионов пробились восемь команд – итальянские Наполи, Интер и Милан, английские Манчестер Сити и Челси, немецкая Бавария, португальская Бенфика и испанский Реал.
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На этой стадии турнира во время жеребьевки уже нет никаких ограничений – команды не делят на сеяных и несеяных, а также не разводят команды из одной страны.
Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
- Реал – Челси
- Интер – Бенфика
- Манчестер Сити – Бавария
- Милан – Наполи
Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 и 19 апреля.
Результаты жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов
Также состоялась и жеребьевка полуфинальных пар. Здесь определяли победители каких пар сыграют друг с другом в полуфинале. Больше к концу сезона жеребьевок в Лиге чемпионов не будет.
- Милан – Наполи / Интер – Бенфика
- Реал – Челси / Манчестер Сити – Бавария
Полуфиналы состоятся 9 и 10 мая, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 мая.
Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Номинальным хозяином матча будет команда, которая выйдет из второго полуфинала – Реал, Челси, Манчестер Сити или Бавария.