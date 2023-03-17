Румынский специалист рассказал, почему остался во главе Динамо, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Мирча Луческу заверил, что не трус даже в такое сложное время. Хотя признался, что летом мог возглавить турецкое Фенербахче.

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Луческу: Я остался, потому что без футбола не выдержу

Румын вспомнил о приглашении Динамо и смог привести клуб в три титула. Однако Луческу интересно заговорил о своем будущем в Киеве. Мирча намекнул на конец своей работы в киевском клубе.

Три титула в год, после чего произошло это безумие, эта война, несчастье, а потом все полностью изменилось. Я остался, потому что без футбола не выдержу. Но не знаю, как долго останусь, ведь наступает момент, когда я должен сказать, что это конец. Конечно, я думаю об этом, но такой вариант пока не рассматривал. Не видать света в конце тоннеля, не знаешь, что происходит. Это трудно,

– заявил Луческу.

"Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем привыкший к другому. Очень тяжело, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией. Прежде всего, ты думаешь только о том, что происходит, о тех, кто страдает. Я думаю о моих игроках. У них есть другие проблемы, связанные с семьей и друзьями. Это нелегко", – добавил наставник Динамо.

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