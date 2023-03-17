Україну в сезоні 2022/2023 в єврокубках представляло п'ять клубів – Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла.

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Шахтар

Найбільше серед цих клубів заробив саме Шахтар. За попередніми даними, "гірники" збагатили свій бюджет на 43,626 мільйона євро.

Причиною цього є те, що Шахтар одразу потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів, за що отримав 15,64 мільйона євро.

Ще 20,466 мільйона євро клуб отримав завдяки своєму рейтингу серед учасників групового етапу Ліги чемпіонів. За ним вираховується, наскільки успішно клуб виступав попередні десять років, і формується відповідний рейтинг, де кожна сходинка – це ставка в 1,137 мільйона євро. Саме таку суму отримає команда на 32 місці в рейтингу. Перша команда отримає 32 такі ставки – майже 36,4 мільйона євро. В Шахтаря ця сума могла бути більшою, якби до групового етапу пробилося б Динамо.

Кожна перемога на груповому етапі Ліги чемпіонів приносить 2,8 мільйона євро. В Шахтаря така була лише одна – в першому турі над РБ Лейпциг. Натомість за нічию нараховують майже по 930 тисяч євро. "Помаранчево-чорні" тричі зіграли внічию на груповому етапі, відтак заробили ще 2,79 мільйона євро.

Тож коли у матчі проти Селтіка Данило Сікан не забив у порожні ворота, він, ймовірно, "позбавив" команду доходу в 1,87 мільйона євро. Адже тоді Шахтар міг би перемогти і отримати 2,8 мільйона євро. А так довелося задовільнитися нічийним результатом, який приніс лише 930 тисяч євро.

В кінці групового етапу Ліги чемпіонів на рахунок Шахтаря прийшло ще трохи більше 229 тисяч євро – це так звані "нерозподілені кошти".

Донецька команда не зуміла пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, вилетівши в Лігу Європи. Там довелося зіграти в 1/16 фіналу. За потрапляння до цього раунду команда отримала 500 тисяч євро. Ще 1,2 мільйона євро Шахтар отримав за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Але на цій стадії турніру подорож команди в єврокубках і закінчилася.

Динамо

Доходи Динамо від участі в єврокубках значно скромніші, аніж в Шахтаря. Адже команда не зуміла пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів. Для прикладу, лише за потрапляння в груповий етап ЛЧ кияни б отримали 29,3 мільйона євро – ті ж 15,64 мільйона євро за вихід у групу та 13,644 мільйона євро за свій клубний рейтинг.

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Натомість заробило Динамо загалом лише 12,67 мільйона євро. З яких 5 мільйонів євро – це вихід у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

За потрапляння до групи Ліги Європи кияни отримали ще понад 3,63 мільйона євро.

Ще одна графа доходу – той же клубний рейтинг за 10 років. От тільки в ЛЄ суми значно менші – лише 132 тисячі євро за місце. Та в цьому рейтингу Динамо було на четвертому місці серед усіх команд, тож зуміло в сумі отримати 3,828 мільйона євро.

А от з результатами в групі Ліги Європи в Динамо не склалося – одна нічия та п'ять поразок. Тож отримали вони лише 210 тисяч євро за цю нічию.

Дніпро-1

Дніпряни свій єврокубковий похід розпочинали в кваліфікації Ліги Європи, але там одразу вилетіли, потрапивши до групового етапу Ліги конференцій. Але загалом зуміли заробити 6,08 мільйона євро. Левова частка цих грошей – саме за участь в Лізі конференцій. Адже за виступи в плей-офф Ліги Європи Дніпро-1 отримав лише 100 тисяч євро.

Потрапляння в групу Ліги конференцій принесло команді 2,937 мільйона євро. Ще 578 тисяч євро – клубний рейтинг.

У групі вдалося здобути три перемоги – в сумі ще 1,5 мільйона євро (по 500 тисяч євро за кожну). Ще 166 тисяч євро принесла нічия на груповому етапі. А понад 175 тисяч євро – нерозподілені кошти.

Дніпро-1 посів друге місце в групі, за що додатково отримав 325 тисяч євро. А за вихід в плей-офф ЛК – ще 300 тисяч євро.

Зоря

Шлях луганського клубу в єврокубках був доволі короткий – команда поступилася у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій за сумою двох матчів румунській Університатя. Тож в сумі Зоря отримала 650 тисяч євро – 100 тисяч євро за гру та 550 тисяч євро за участь в третьому раунді кваліфікації.

Ворскла

Схожа ситуація і в полтавського клубу. От тільки Ворскла вилетіла в другому ранді кваліфікації Ліги конференцій. Тож у сумі отримала 450 тисяч євро – 100 тисяч за матч та 350 тисяч за виліт на цій стадії турніру.

Відтак загалом українські клуби заробили майже 63,48 мільйона євро. Правда понад 2/3 цієї суми вдалося заробити Шахтарю. Однак і ця сума зросте, адже по закінченні сезону УЄФА ще буде розподіляти кошти від продажу телеправ. Правда український ринок не такий великий, тому тут не буде таких сум, які отримують футбольні гранди з Англії, Іспанії, Італії, Франції чи Німеччини.