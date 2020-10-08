УЕФА обнародовало призовой фонд Лиги чемпионов, который составил 1,95 миллиардов евро. Украинские клубы "Шахтер" и "Динамо", которые примут участие в групповом этапе ЛЧ, пополнят свой бюджет солидными призовыми за удачные выступления в еврокубках.

Оба клуба за попадание в групповой этап турнира получат по 15,25 миллиона евро. Это гарантированная сумма для всех 32 участников группового этапа Лиги чемпионов. О распределении призового фонда сообщил официальный сайт УЕФА.

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Призовые Лиги чемпионов

Каждая победа будет тоже высоко оценена. Клуб, который будет праздновать успех в матче Лиги чемпионов будет получать 2,7 миллиона евро.

За ничью из фонда Лиги чемпионов команда пополнит свой клубный бюджет на 900 тысяч евро. Еще 900 тысяч пойдут в призовой фонд, который будет распределен между участниками группового раунда по отношению к количеству побед.

Если "Динамо" и "Шахтер" выйдут из "групп смерти" в плей-офф, то банк вырастет еще на 9,5 миллиона евро. Выход в 1/4 финала Лиги чемпионов принесет клубу 10,5 миллиона евро.

Финалисты автоматически получат по 12 миллионов, а победитель турнира кроме трофея еще пополнит свой бюджет на 4 миллиона евро.

Деньги за клубные рейтинги Еще 585 миллионов евро распределят на основании выступлений клубов за последние 10 лет. Наименее успешный получит одну часть этой суммы –1,108 миллиона евро, а самый успешный – 32 части (35,46 миллиона). Маркетинговый пул составил 292 миллиона евро. Все будет зависеть от "веса" каждого телевизионного рынка в Лиге чемпионов. Его доля будет разделена между представителями страны в Лиге чемпионов.

Интересно! За участие в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, победе в нем и выход в плей-офф квалификации "Динамо" получило 5,48 миллиона евро.

Жеребьевка группового раунда была не слишком удачной для украинских клубов. Обе команды встретятся с грандами мирового футбола. Киевское "Динамо" сыграет в группе с "Ювентусом", "Ференцварошем" и "Барселоной". Свой первый матч киевляне проведут уже 20 октября против туринского "Ювентуса" на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" попытается дать достойный бой "Реалу", "Интеру" и "Боруссии" (Менхенгладбах). Свой путь в групповом раунде "горняки" начнут матчем в Мадриде против "Реала", поединок состоится уже 21 октября.

Добавим, что на пути в групповой раунд "Динамо" одолело АЗ и "Гент". А "Шахтер" только начнет свои матчи в Лиге чемпионов с группы.